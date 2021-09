Schröder trifft #85 – Ulrike Neradt, frühere Weinkönigin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Die nächste und 73. Deutsche Weinkönigin wird am 18. (Vorauswahl) und am 24. September gewählt. Die Martinsthalerin Ulrike Neradt war vor 50 Jahren die letzte Deutsche Weinkönigin aus dem Rheingau. Ihre Erlebnisse hat sie in einem ihrer acht autobiografischen Bücher aufgeschrieben. Was geschah zum Beispiel, als sie ein Deckoffizier bei einer Kreuzfahrt in seine Kabine bat?

Ulrike Neradt, Moderatorin, Sängerin und ehemalige Weinkönigin. (Foto: Neradt)

Die Laborantin Ulrike Seyffardt hatte damals Blut geleckt. Sie wechselte später ins Unterhaltungsfach. 14 Jahre "Fröhlicher Weinberg" mit Johann Lafer im SWR, unzählige Auftritte als Mundartautorin und -vorleserin, Schauspielerin, Sängerin, auch beim Rheingau-Musikfestival. Wie sie in Zeiten der Pandemie die Bewohner von Altenheimen erfreut, was sie noch alles vorhat und warum es bald wieder eine Rheingauerin auf den Thron schaffen muss, das erzählt Ulrike Neradt im Podcast „Schröder trifft“.