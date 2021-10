Schröder trifft #91 – August Moderer, Destination Manager

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Seine Berufsbezeichnung lässt einen ratlos zurück, aber wenn man hört, für was August Moderer mit der Firma MainzPlus zuständig ist, wird vieles klarer: Stadtmarketing, Tourismuswerbung, Kongressorganisation oder noch konkreter: „Mainz bleibt Mainz“, Konzerte von Herbert Grönemeyer bis Helene Fischer oder Ärztekongresse mit Tausenden von Teilnehmern – immer sind Moderer und sein Team die Gastgeber.

(Foto: MainzPlus)

Dabei war der 1957 in der Steiermark geborene Österreicher mal anders unterwegs: Stewart auf einem Kreuzfahrtschiff, Hotelmanager in Afrika und Asien und Gründungsdirektor des City-Hilton in Mainz. Da hat es zwischen ihm und der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gefunkt, diese „Ehe“ feierte vor Kurzem Silberhochzeit. Wann Moderer MainzPlus verlässt, was er über den Weg sagt, wie seine Nachfolger gefunden wurden und was er im Ruhestand macht, das erfährt man im Podcast „Schröder trifft“.