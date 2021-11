Schröder trifft #93 – Nationalökonom Michael Hüther

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Wirtschaft ist komplex, aber wenn sie einer erklären kann, dann ist es Michael Hüther. Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln spricht eine klare deutliche Sprache. Die Bezüge zur Region sind innig. Das Institut, das mit wissenschaftlichen Methoden wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen untersucht und erklärt, wurde vor 70 Jahren in Oestrich gegründet.

Hüther hat in Gießen studiert und lebt seit vielen Jahren mit der Familie in Wiesbaden, wo er als Mitarbeiter beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland begonnen hat. An der EBS lehrt er als Honorarprofessor. Was er vom Mindestlohn und von der Ampel hält, wie er die CDU und Angela Merkel bewertet und wer nach seiner Einschätzung neuer Finanzminister wird, das erzählt Michael Hüther im Podcast „Schröder trifft“ Folge Nr. 93. Außerdem erfährt man, was es mit „Marianne“ auf sich hat.