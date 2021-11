Schröder trifft #94 – LKA-Präsidentin a. D. Sabine Thurau

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Nach mehr als vier Jahrzehnten in Diensten von Polizei und Justiz gibt es einiges zu erzählen. Sabine Thurau, im April in den Ruhestand getreten, war zuletzt LKA-Präsidentin in Hessen und hatte mit vielen heißen Eisen zu hantieren: NSU 2.0, rechtsradikale Chats, das Attentat von Hanau.

Sabine Thurau (Foto: Lukas Görlach )

Sie hat auch im Ruhestand genug zu tun. Seit dem Sommer ist sie stellvertretende Leiterin der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und für die Wahrung menschenwürdiger Unterbringung und Behandlung in Einrichtungen des Freiheitsentzugs. Ein langer Name und bei 13.000 verschiedenen Haft- und Arrestanstalten eine Sysiphus-Aufgabe, die sie nicht allein lösen muss. Wie gut, dass der Arbeitsplatz sogar in Wiesbaden liegt. Das wissen die wenigsten, berichtet Thurau im Podcast „Schröder trifft“.