Schröder trifft #96 – Kathrin Puff, Chefönologin

WIESBADEN - Nein, sie trinkt nicht dauernd Wein; ja, sie versteht eine Menge davon, sogar vom Rebensaft aus thailändischem Anbau. Denn von dort aus hat Kathrin Puff in gerade mal einem Jahrzehnt das größte Weingut des Landes weltbekannt gemacht. Seit 2018 arbeitet die gebürtige Krefelderin, die dennoch kein Bier mag, im Weingut des Klosters Eberbach als Chefönologin. Im Rheingau wurde sie mit ihrer Familie schnell heimisch, kannte sie doch die eine oder Ecke aus dem Studium in Geisenheim. Was sie von Biowein hält, wie das Klima den Anbau verändert und was sie selbst gerne trinkt, das verrät Kathrin Puff im Podcast „Schröder trifft“.

