Schröder trifft #97 – Christel Figgener, Juristin

WIESBADEN - Was hat ein Satellit mit Statistik zu tun, warum helfen Zahlen der Politik und warum musste es unmittelbar nach dem Krieg schon ein Amt für Statistik im provisorischen Hessen geben? Dr. Christel Figgener weiß Antwort. Die Juristin ist seit 2012 Präsidentin des Hessischen Statistischen Landsamtes.

Im Podcast „Schröder trifft“ erzählt sie, warum ihr Chef zu sein so viel Freude bereitet, was sie vorher in der Staatskanzlei alles erlebt hat und dass sie schon als Kind Mathematik spannender fand als Sprachen.

