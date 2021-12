Schröder trifft #98 – Muriel Mirak-Weißbach, Autorin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Diese Frau ist nicht nur ein wandelndes Geschichtsbuch Armeniens, ihre Familie hat Geschichte buchstäblich erlitten. Vater und Mutter überlebten 1915/1916 als Säuglinge den Völkermord an den Armeniern in der Türkei. Sie wurden gerettet und konnten in die USA auswandern. Muriel Mirak-Weißbach ist Amerikanerin, lebt aber seit vielen Jahren in Wiesbaden. Von dort aus kümmert sie sich vielfach um das Land ihrer Vorfahren unter anderem mit einer Stiftung zur Förderung der Musikerziehung für Kinder in Armenien. Was das mit Ian Gillan von Deep Purple zu tun hat, warum sich eine Amerikanerin in Italien verliebt und Dante rezitiert, auch das erfährt man im Podcast „Schröder trifft“.

