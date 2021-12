Schröder trifft #99 – Manfred Krupp, HR-Intendant

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Am vergangenen Wochenende hat er orientalischen Stollen gebacken. Damit hat Manfred Krupp sich schon mal in Fertigkeiten geübt, die nach seiner Pensionierung am 28. Februar 2022 wichtig werden. Was vorher wichtig war, darüber hat der Intendant des Hessischen Rundfunks im Podcast „Schröder trifft“ ausführlich gesprochen – in einem Studio des HR übrigens. Rund 1.700 feste und noch einmal 940 ständig freie Mitarbeiter zählt der Sender. Eine Medienmacht im Bundesland Hessen, die gerade mit den Herausforderungen des Generationenwechsels, der Digitalisierung und der Sparvorgaben kämpft. Die Geschäftsleitung ist deutlich weiblicher geworden. Krupp kommt erst im Ruhestand ins Schwimmen, eines seiner Hobbys. Ein Buch will er nicht schreiben, sich in digitalen Fertigkeiten und der Nutzung der Netzplattformen üben. Aber, so schwört er, Sie werden mich bei Tiktok nicht tanzen sehen.

