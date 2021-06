Tablets für Kids: Jung und gebraucht statt brandneu

München - Nach langen Diskussionen ist die Entscheidung gefallen, der Nachwuchs bekommt ein eigenes Tablet. Aber muss es ein brandneues Gerät oder gar ein «Kinder-Tablet» sein? Und welche Einstellungen sind wichtig?

Spezielle Kinder-Tablets sollen den Umgang für Kids sicherer machen, etwa indem sie bestimmte Apps ausschließen, Websites sperren und Datenschutzeinstellungen vorprogrammiert sind. «Sie sind einfach in der Bedienung und hauptsächlich zum Spielen geeignet», erklärt Günther Anfang, Medienpädagoge am JFF - Institut für Medienpädagogik in München.