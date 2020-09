Teamviewer unterstützt alle Androiden

Göppingen - Programme installieren und einrichten, beliebige Einstellungen ändern oder Fehler ausmerzen, und das alles aus der Ferne: Fernwartungssoftware auf dem Problemgerät eines Hilfesuchenden und auf einem Gerät der Helferin oder des Helfers macht es möglich.

Letzte oder letzterer sieht so den gesamten anderen Bildschirm und kann das zugehörige Geräte fernsteuern - egal ob Notebook, Desktop-PC, Tablet oder Smartphone. So läuft es zumindest bei der für private Nutzerinnen und Nutzer kostenlosen Fernwartungslösung Teamviewer , die Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Raspberry Pi, iOS und - das ist neu - Android vollständig unterstützt. Bislang funktionierte die Anwendung in Gänze nur bei Android-Mobilgeräten bestimmter Hersteller. Bei den anderen war nur die Übertragung des Bildschirminhalts (Screensharing) möglich.