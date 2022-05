2 min

„Tunic“: Ein Fuchs erlebt viele bunte Abenteuer

In „Tunic“ erlebt ein Fuchs ein spaßiges Abenteuer. Mit seinen Rätseln und Kämpfen erinnert das Spiel an die Anfänge von „The Legend of Zelda“. Und die bunte Welt kann einen ganz schön herausfordern.

Von dpa