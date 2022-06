Unser Messenger-Angebot: Jetzt auch für Android Chat

Telegram, Notify, WhatsApp, Apple Business Chat – und jetzt auch Android Chat: Mit unserem kostenlosen Messenger-Angebot verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten mehr. (Foto: BullRun (Bearbeitung VRM))

MAINZ - Morgens und abends die wichtigsten Nachrichten des Tages in der Zusammenfassung, dazu wichtige Eilmeldungen: Das ist unser Messenger-Angebot für Sie. Schon mehr als 10.000 Abonnent:innen nutzen diesen kostenlosen Service und lassen sich von unserer Redaktion die relevanten News direkt auf ihr Smartphone schicken. Und für Nutzer von Android-Geräten wird es jetzt noch besser: Ab sofort haben wir auch den sogenannten Android Chat (auch RCS-Messaging genannt) im Angebot. So können Sie unseren Messenger-Service kostenfrei direkt in der Nachrichten-App auf Ihrem Android-Gerät nutzen. Den Apple Business Chat sowie Telegram, Notify oder Whatsapp unterstützen wir natürlich weiterhin ebenfalls.

Wie melde ich mich an?

Die direkte Anmeldemöglichkeiten Die direkte Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier auf unserer Serviceseite . Dort können Sie den Messenger-Dienst Ihrer Wahl auswählen und werden durch den Aktivierungsprozess geführt, der je nach Kanal etwas unterschiedlich ist. Für jeden Messenger finden Sie auf dieser Serviceseite auch detaillierte Informationen.

Selbstverständlich kostenlos!

Das Messenger-Angebot ist für Sie völlig unverbindlich und kostenlos. Jeden Tag wählt die Redaktion die wichtigsten Nachrichten für Sie aus. Um Artikel aus unserem Plus-Angebot lesen zu können, benötigen Sie ein passendes Abo. Das Messenger-Angebot ist für Sie völlig unverbindlich und kostenlos. Jeden Tag wählt die Redaktion die wichtigsten Nachrichten für Sie aus. Um Artikel aus unserem Plus-Angebot lesen zu können, benötigen Sie ein passendes Abo. Alle Infos dazu finden Sie hier!

Nur mal testen? Im Urlaub lieber nicht? Kein Problem!

Sie wollen das Angebot vielleicht nur testen oder nicht immer (zum Beispiel im Urlaub) Nachrichten von uns bekommen? Kein Problem! Einmal abonniert können Sie im Messenger Ihrer Wahl jederzeit den Nachrichtenempfang stoppen und erneut starten, wie es Ihnen beliebt.