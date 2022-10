Von Platzhirschen und breitem Angebot

Jetzt teilen:

Das Streaming dominiert die Medienlandschaft - nicht nur in Deutschland. Doch welche Anbieter gibt es überhaupt hierzulande? Diese Woche stellen wir die größten Anbieter vor. In der darauffolgenden Woche präsentieren wir dann drei kleinere Anbieter.

Prime Video: Die meisten kennen Amazon nur als weltweit agierenden Online-Shop. Doch auch auf dem Streaming-Markt ist der Internetriese längst angekommen. Das Abo kostet 8,99 Euro pro Monat; jährlich 89,90 Euro. Doch der Kunde erhält zum Streaming zusätzlich auch attraktive Vorteile wie eine kostenfreie Lieferung von Produkten aus dem Amazon-Shop. Doch Vorsicht: Nicht alle Filme bei Prime sind im Abo enthalten. Manche müssen explizit gegen eine Zusatzgebühr gekauft oder geliehen werden. Diese Produkte sind jedoch extra gekennzeichnet und vor der Transaktion wird der Nutzer deutlich darauf hingewiesen.

Netflix: Der wohl bekannteste und (noch) größte Streaming-Anbieter gehört zu den teuersten auf dem Markt. Insgesamt bietet Netflix drei unterschiedliche Abo-Modelle an. Das Basis-Abo kostet 7,99 Euro im Monat und bietet Inhalte in Standard-Qualität und die Wiedergabe auf lediglich einem Gerät gleichzeitig. Wer sich den Account also teilen möchte, sollte mindestens das Standard-Abo wählen. Dieses kostet 12,99 Euro und bietet außer zwei parallelen Streams auf zwei Geräten gleichzeitig auch HD-Qualität.

Fotos Serien, Filme, Dokus und mehr: Das haben Prime Video, Netflix und Disney+ zu bieten. Symbolfoto: Silas Stein/dpa 2

Das dritte Abo ist das sogenannte Premium-Abo. Es kostet 17,99 Euro im Monat und bietet neben dem Streamen in Ultra-HD-Qualiät auch das Nutzen des Angebots auf vier Geräten gleichzeitig. Bei Netflix gibt es keine zusätzlichen Kosten und das Angebot ist monatlich kündbar.

Disney+: Auch der Mäusekonzern kann mit einem Streamingdienst aufwarten. Disney+ kostet im Jahresabo 89,99 Euro; im Monatsabo 8,99 Euro. Außer klassischen Disneyfilmen und -serien finden sich bei dem Streamingdienst auch Inhalte des Animationsstudios Pixar oder so ziemlich alles von den bekannten Marken Marvel und "Star Wars". Auch Dokumentationen von National Geographic und Produktionen von 20th Century Fox finden sich auf dem beliebten Streamingportal, das immer mehr versucht, Netflix den Rang abzulaufen. Neben "klassischen" Formaten wie "Simpsons" oder "Scrubs" produziert Disney zudem auch zahlreiche Filme und Serien exklusiv für den Streamingmarkt, die ausschließlich auf Disney+ ausgespielt werden.