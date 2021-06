WD My Book live vom Netz trennen

Schnell raus den Stecker, sonst könnten Daten verloren gehen. Das schreibt Hersteller WD über seine Netzwerkfestplatte My Book live und My Book live Duo. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn)

Berlin - Nutzer der Netzwerkfestplatten WD My Book live und My Book live Duo von Western Digital trennen ihr Gerät besser vom Internet. Es droht nach Angaben des Herstellers Western Digital (WD) Datenverlust. WD habe bei einigen Modellen der Festplatten Datenverlust durch bösartige Software festgestellt, schreibt das Unternehmen im eigenen Support-Forum. Zu genaueren Ursachen gibt es keine Angaben, eine Untersuchung sei im Gange.

Nicht warten, Daten lieber gut sichern

Der Fall ist ein guter Anlass, die eigenen Daten zu sichern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät zur externen Festplatte, die nach der Datensicherung vom PC getrennt gelagert wird. Und am besten nutzt man nicht nur eine Platte: «Doppelt hält besser!», schreibt die Behörde in ihrem Sicherungsratgeber