Windows 11 bekommt sein erstes großes Update

Egal ob auf Notebook oder Desktop-PC: So sieht das überarbeitete Startmenü von Windows 11 aus. (Bild: dpa) (Foto: Microsoft/dpa-tmn)

München - Microsoft hat mit dem Verteilen des ersten großen Funktionsupdates für Windows 11 begonnen. Nutzerinnen und Nutzer in 190 Ländern sollen die Aktualisierung, die das Kürzel 22H2 trägt, jetzt nach und nach zur Installation angeboten bekommen. Eine Übersicht über wichtige Neuerungen:

Explorer und Startmenü: Es werden sich bald auch Registerkarten im Datei-Explorer anlegen lassen. Zudem wird das Startmenü überarbeitet: Es bietet dann auch einen schnellen Zugriff auf oft sowie zuletzt verwendete Dateien, wichtige Dateien sollen sich auch anheften lassen und man kann dort Informationen über die Aktionen anderer an freigegebenen Dateien sehen.

Fotos-App: Diese integrierte Anwendung erhält ein Update, das eine Galerieansicht verfügbar macht und das Suchen, Finden, Verwalten, Betrachten und Sichern von Fotos grundsätzlich vereinfachen soll.

Vorschläge beim Kopieren: Wer etwa eine Telefonnummer oder einen Termin kopiert, soll gleich passende Aktionen vorgeschlagen bekommen - vom Teams-Anruf bis hin zum Hinzufügen eines Termins in der Kalender-App.

Aktive Apps: In der Taskleiste wird es einen neuen Schaltpunkt geben, über den sich mit einem Klick eine neue Taskbar auf dem Desktop öffnen lässt, die alle aktiven Apps anzeigt.

Das war aber noch nicht alles. Microsoft hat zudem angekündigt , im Oktober weitere Features über ein neuerliches Update nachziehen zu wollen:Ob der eigene PC oder das eigene Notebook schon für Windows 11 Version 22H2 bereit ist, prüft man auf der Windows-Update-Seite . Die erreicht man, indem man auf der Startseite das Windows-Icon in der Taskleiste anklickt und dann in dem sich öffnenden Fenster per Klick aufs Zahnrad-Icon die Einstellungen öffnet.