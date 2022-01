«Halo Infinite»: Noch mal ab in den Ring

Dicke Reifen, großes Kaliber: Die Fahrzeuge sind gerade im Multiplayermodus von «Halo Infinite» ein wichtiges Spielelement. Foto: Xbox Game Studios/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Xbox Game Studios/dpa-tmn)

Berlin - So als frischer «Halo»-Titel hat man es nicht leicht. Zahlreiche alte Fans müssen glücklich gemacht werden, neue gewonnen und dann ist da noch die harte Multiplayer-Konkurrenz. Alles in allem gar nicht so einfach, «Halo Infinite» schlägt sich aber gut.

Halten wir uns mal nicht an zu vielen Story-Details fest. Grob gesagt: Der Master Chief ist zurück und kämpft auf einem riesigen Ring gegen etliche Gegner. Es steht mal wieder schlecht um die Menschheit und alles ist ganz hoffnungslos. Der Master Chief lädt also durch und legt los.

Fans werden schnell ins Spiel hineinfinden, Neulinge müssten sich erstmal in das umfangreiche Vokabular der Serie einarbeiten. Eine Einführung in die nicht gerade simple «Halo»-Historie gibt es nicht.

Eine Entdeckungsreise für altgediente «Halo»-Fans

In der Einzelspielerkampagne geht es - je nach Spielweise - rund 20 Stunden zur Sache. Neben der Hauptstory warten allerlei Nebenquests auf Spielerinnen und Spieler, die gerne mal etwas Tempo aus dem Spiel nehmen. Wer mag, kann in der nun teilweise offenen Welt auf Entdeckungsreise gehen - altgediente «Halo»-Fans dürften hier auf ihre Kosten kommen. Es warten riesige Alienbauten, Bäume, Berge, kleine Story-Schnipsel und die immer etwas große Ringwelt am Horizont.

Im Laufe des Spiels erntet man die Ressource Tapferkeit, mit der sich neue Waffen und Fahrzeuge freischalten lassen. Ja, Fahrzeuge gibt es natürlich auch und sie machen Spaß. Spaß machen auch die schlaue Gegner-KI und der neue Greifhaken, mit dem sich Hindernisse überwinden oder Fahrzeuge kapern lassen. Auch der Soundtrack klingt gut in den Ohren.

Lob aus der Fan-Gemeinde für Multiplayermodus

Der Multiplayermodus ist schon etwas länger freigeschaltet und hat in der Fan-Gemeinde einiges an Lob eingeheimst. Im Vergleich zu anderen Multiplayer-Shootern startet man mit bescheidener Ausrüstung und muss sich hocharbeiten.

Grob gesagt hat man die Auswahl zwischen zwei Modi: Eher altmodische Taktik-Herausforderungen auf engerem Raum mit weniger Spielern. Oder große Karten mit bis zu 24 Spielern, Fahrzeugeinsatz und viel Fokus auf Zusammenarbeit.

«Halo Infinite» gibt es für PC und Xbox für rund 70 Euro. Anfang 2022 soll es auch noch einen Koop-Modus für die Singleplayer-Kampagne geben.

