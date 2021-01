2 min

«Nüsse» macht Spieler zu Hörnchen-Forschern

Hach was sind Eichhörnchen doch niedlich. Aber was treiben die eigentlich so, wenn keiner hinschaut? Das Naturdetektivspiel «Nüsse» geht der Sache auf den Grund - und kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis.

Von dpa