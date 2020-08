Aus Messenger Rooms heraus auf Sendung gehen

In Facebooks Videochat-Dienst Messenger Rooms können sich bis zu 50 Menschen treffen und austauschen. Foto: Armin Weigel/dpa (Bild: dpa) (Foto: Armin Weigel/dpa)

Berlin - In Facebooks Videochat-Dienst Messenger Rooms können sich bis zu 50 Menschen treffen und austauschen. Genügt das nicht mehr, kann ab sofort aus Rooms heraus einen Facebook-Live-Stream gestartet werden und so zumindest einer quasi unbegrenzten Zahl an Zuschauern eine Teilnahme ermöglichen.