«Ökotest»: Kidneybohnen brauchen keinen Zuckerzusatz

Zuckerzusätze in Kidneybohnen-Dosen müssen nicht sein. Reste aus der Dose werden am besten im Kühlschrank aufbewahrt - allerdings vorher umgefüllt etwa in ein Glasschälchen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)