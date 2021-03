Spargelernte beginnt wieder im Zeichen der Pandemie

Weiterstadt - Viele Menschen warten Jahr für Jahr auf das edle Gemüse: In einigen Bundesländern steht der Start der Spargelsaison bevor. «Wir sind zehn Tage später dran als im letzten Jahr», sagte Rolf Meinhardt vom Tannenhof in Weiterstadt, nach den frostigen Temperaturen in der ersten Märzhälfte.