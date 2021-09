Warum hassen Kinder Brokkoli? Neue Studie gibt Hinweise

Kinder essen Brokkoli oft nur ungern. Laut einer Studie könnte es an ihrem Speichel liegen, der bei Kohlgemüse hohe Mengen an flüchtigen Schwefelverbindungen produziert. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

London/Canberra - Brokkoli oder Blumenkohl - für viele Kinder sind diese Lebensmittel einfach nur «pfui, bäh». Aber warum?

Ein Forscherteam hat nun untersucht, was beim Essen der Kohlsorten passiert: Im Mund könnten Speichel-Bakterien dabei schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm riechen, berichten die Wissenschaftler im «Journal of Agricultural and Food Chemistry» . Eine hohe Konzentration der Verbindungen führe dazu, dass Kinder diese Kohlsorten nicht mögen. Dies könne auch eine Erklärung für die Abneigung gegen anderes Kohlgemüse sein.