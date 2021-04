App für Jugendliche: ideologische Radikalisierung erkennen

Frankfurt/Main - Computer- und mobile Spiele sind nicht

allesamt «just for fun» - zu jenen mit einem ernsten Hintergrund

gehört die vor wenigen Wochen veröffentlichte App «Hidden Codes». Sie

ist ein Projekt der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank zusammen

mit professionellen Spieleentwicklern, das sich an Schulen richtet.

Die Idee hinter dem Spiel ist, Jugendliche für Radikalisierung zu

sensibilisieren. «Mit dem Spiel wollen wir Jugendliche befähigen,

Radikalisierung im Netz zu erkennen und ihr im eigenen Umfeld

entgegenzutreten», sagt Deborah Schnabel, stellvertretende Direktorin

der Bildungsstätte.

In Hidden Codes chatten die Spielerinnen und -spieler in einersimulierten Social Media-Umgebung und sollen die nicht immer leichterkennbaren Symbole, Worte oder Begriffe in rechtsextremistischenoder islamistischen Zusammenhang erkennen, um eine Mitschülerin vordem Abdriften in die Radikalisierung zu bewahren. Dass Handyspiel istfür den Einsatz an Schulen, etwa im Politikunterricht und fürSchülerinnen und Schüler ab 14 Jahren gedacht.