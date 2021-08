Weniger Scheidungen in Deutschland: Ein Corona-Effekt?

2020 ließen sich in Deutschland weniger Paare scheiden. Foto: Martin Gerten/dpa (Bild: dpa) (Foto: Martin Gerten/dpa)

Wiesbaden - In Deutschland lassen sich wieder etwas weniger Menschen scheiden. So wurden im vergangenen Jahr rund 143.800 Paare richterlich getrennt.

Damit sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5200 oder 3,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Abgesehen von einer leichten Zunahme 2019 ist die Anzahl der Ehescheidungen seit 2012 stetig gesunken.

Viele Paare überstanden das Corona-Jahr nicht

Konkrete Angaben über einen Corona-Effekt können die Statistiker für das Jahr 2020 noch nicht machen: «Das wird sich vermutlich erst in den nächsten Jahren zeigen, da einer Scheidung in der Regel eine Trennungszeit von mindestens einem Jahr vorausgeht», hieß es.

Nachfrage bei der Familienanwältin Alicia von Rosenberg aus Berlin, die - wie sie sagt - während der Pandemie mehr Anfragen bekommen hat: «Ich habe auch mehr Verfahren eingeleitet, die sind aber noch nicht alle abgeschlossen», erklärt sie. So könne es etwa nach wie vor coronabedingte Verzögerungen bei den Gerichten geben. Manch ein Paar habe sich in der Pandemie vielleicht auch übereilt zu einer Scheidung entschlossen und merke nun, dass es sich gar nicht trennen wolle. «Dafür gibt es ja auch das Trennungsjahr», so die Juristin.