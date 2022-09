Herbst 2022- Die Trends für die kühlere Jahreszeit

Jetzt teilen:

Die neuesten Trends im Herbst 2022

Elegante Sportswear

Im Herbst kombinieren wir unsere Sportkleidung mit eleganteren Kleidungsstücken. So tragen wir elegante Loafers zur Jogginghose. Die schicke Bluse wird mit einer sportlichen Jacke ergänzt.

Tailoring

Nach der langen Zeit im Home Office, sind nun Anzüge wieder angesagt. Den Schlabberlook der letzten zwei Jahre, verbannen wir im Kleiderschrank. Ob Bleistiftrock, Hose mit Bügelfalte oder Blazer- im Herbst darf es wieder schick werden. Doch klassische Grautöne wollen wir nicht mehr sehen. Color Blocking ist angesagt. Wie wäre es mit einem grünen Anzug zur roten Bluse? Der Bürolook wird im Herbst 2022 ganz neu interpretiert.

Grunge

Passend zum 90er- Jahre- Trend, kehrt auch Passend zum 90er- Jahre- Trend, kehrt auch der Grunge Stil zurück. Schwarz, Leder, Denim, zerrissene Jeans und Karohemden stehen dem Office-Look kontrastvoll gegenüber. Der Look ist edgy und verrucht. Schnitte und Materialien werden wild miteinander kombiniert. Die zerrissene Strumpfhose wird zum Oversize-Strickpullover getragen. Ein Ledergürtel zaubert eine schlanke Taille.

Die wichtigsten Kleidungsstücke für den Herbst 2022

Cropped Cardigans

Der Cardigan kommt diesen Herbst nicht mehr so leger und bieder daher. Die Zeiten, in denen der Cardigan bis oben hin zugeknöpft war, sind vorbei. Diesen Herbst tragen wir den Cardigan etwas kürzer. Doch sind die neuen Modelle nicht nur kürzer, sie kommen auch in flauschigen Stoffen, mit extra großen Knöpfen und in Candyfarben daher.

Bomberjacken

Im Herbst 2022 kehren die Bomberjacken zurück. Doch die neuen Modelle sind nicht mehr kurz und enden an der Taille. Bomberjacken werden diesen Herbst als Longblousons getragen.

Metallic- Boots

Die Metallic- Boots bringe Glitter und Farbe in den tristen Herbst. So kommt Discofieber in Deinen Alltag. Die dezenteren Modelle in Bronze oder Silber kombinierst Du am besten mit knalligeren Farben. Modelle in Pink oder Grün ergänzen einen dezenteren Look perfekt.

Maxi- Clutch

Auch die Clutch wird diesen Herbst größer. Das große Modell lässt sich auch im Alltag benutzen und hat viel mehr Platz für all unser Hab und Gut. Die Trendtasche für den Herbst gibt es in unterschiedlichsten Farben, aus Fransen oder aus Leder.

Das Highlight im Herbst: Strickkleidung

Angesagt wie nie, ist diesen Herbst die Strickkleidung. Auf der Seite von Cecil findest Du eine tolle Auswahl an kuscheliger und modischer Strickkleidung . Besonders angesagt sind Argyle-Sweater. Die Pullover mit dem Rautenmuster galten lange als spießig, doch dieses Jahr tragen wir sie zu Lederhosen und Shorts und verleihen ihnen so einen ganz und gar nicht spießigen Look.

Den Ugly-knit-Trend musst Du mit einem Augenzwinkern tragen. Kitschige Muster oder Pullover im Yeti- Look finden sich überall auf den Laufstegen. Mit etwas Mut zur Hässlichkeit kannst auch Du aus den Ugly- Sweatern ein cooles Outfit kreieren. Wer es etwas schicker mag, für den ist der Ski-Chic der perfekte Trend im Herbst. Er erinnert an die Skimode der 80er Jahre. Norweger-Muster und Zipper rufen uns die Klänge von "Last Christmas" ins Ohr.

Die Trendfarben im Herbst 2022

Der Herbst kommt dieses Jahr alles andere als trist daher. Knallfarben sind absolut angesagt. Ob Pink, Knallgrün, Orange oder ein sonniges Gelb: der Herbst wird bunt. Die Farben sind auffällig, ein bisschen Mut gehört dazu. Sie bringen Abwechslung in den grauen Herbst. Wer sich noch nicht an ein komplettes Outfit in den Knallfarben herantraut, der kombiniert einfach schwarz und grau zu den bunten Farben.

Eins wird der Herbst 2022 sicher nicht: langweilig. Er hält einige neue Trends parat. Auch Altes kehrt zurück, jedoch in völlig neuem Gewand. Es wird bunt und schimmernd. Die Herbsttrends 2022 machen Spaß und halten den Herbstblues aus unseren Kleiderschränken fern.