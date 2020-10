Masernimpfpflicht gilt auch bei Wechsel der Kita

Kita-Kinder müssen gegen Masern geimpft sein - Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur in wenigen Fällen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Bautzen - Wechselt ein Kind von einer Tagesmutter in eine Kita, muss es in der Regel gegen Masern geimpft werden. Ein Aufschub bis zum 31. Juli 2021, den das Gesetz in bestimmten Fällen vorsieht, ist nicht möglich. Das hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden ( Az.: 3 B 233/20) , wie die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins mitteilt.