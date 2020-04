Auch fürs Auge ein Genuss: Mit einer bunten Frühstücksbowl mit Früchten freuen sich selbst Kinder über einen gesunden Start in den Tag. Foto: Doreen Hassek/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Doreen Hassek/dpa-tmn)

Berlin - Ein gesunder Start in den Tag ist wichtig, besonders für Kinder. Deswegen nehme ich mir morgens gerne ein paar Minuten mehr Zeit, um ein leckeres Frühstück für meine Familie zuzubereiten. Ansonsten schaufeln nämlich alle nur noch Cornflakes in sich rein. Aber nicht mit mir! Zu viel Zucker. Zu viele leere Kalorien, und nach einer Stunde hängt der ganzen Mannschaft der Magen schon wieder in der Kniekehle.

Dabei braucht es gar nicht viel, um die Sache interessanter zu gestalten. Manchmal gibt es einen leckeren Shake, manchmal koche ich ein Porridge. Aber der unangefochtene Favorit im Frühstücksrepertoire ist die Frühstücksbowl. Sie ist so herrlich wandelbar, dass es uns nie langweilig mit ihr wird. Denn man kann sie nach Lust und Laune befüllen und genießen. Jeder so, wie er sie mag.

Zutaten für 4 Personen:

500g Quark, 500g Joghurt, 2 Tüten Vanillinzucker, Erdbeeren, Himbeeren, Banane, Kiwi, Heidelbeeren, Apfel-Mango-Mark, ein paar Haferflocken oder Müsli

Zubereitung:

1. Den Quark mit dem Joghurt und dem Vanillinzucker cremig rühren.

2. Die Masse in Schüsseln füllen.

3. Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren waschen.

4. Die Erbeeren halbieren.

5. Banane und Kiwi schälen und in Scheiben schneiden.

6. Alle Früchte sowie das Apfel-Mango-Mark und die Haferflocken der Reihe nach belegen. Dabei sieht es besonders schön aus, wenn die Erdbeeren in der Mittelreihe liegen und die Himbeeren sowie Heidelbeeren am Schüsselrand.

