Rezept für Lachs-Spargel-Pizza

Auf den fertigen Pizzateig kommen Tomatensugo, Parmesan, Mozzarella, Lachs, Spargel, Kapern und Zitronenthymian. Foto: Wolfgang Schardt/Gräfe und Unzer Verlag/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Wolfgang Schardt/Gräfe und Unzer Verlag/dpa-tmn)

München - Die Pizza nach dem Rezept von Ira König sieht aus, als wenn die weißen Stangen auf einer tomatenroten Picknickdecke gebettet wurden. Und so einfach kann man die Lachs-Spargel-Pizza aus dem Buch «Spargel - Stangenweise Frühlingsglück» nachbacken.

Zutaten für 4 Personen:

500 g Weizenmehl (Type 550),

1 Würfel frische Hefe,

500 g weißer Spargel,

Salz,

4 EL Olivenöl,

400 g passierte Tomaten,

2 Knoblauchzehen,

Pfeffer,

250 g Mozzarella,

300 g Lachsfilet (ohne Haut),

75 g Parmesan,

2 EL Kapern (Kapern),

6 Zweige Zitronenthymian

Zubereitung:

1. Das Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde hineindrücken.

300 ml Wasser erwärmen. Zerbröckelte Hefe und 4 EL lauwarmes

Wasser in die Mulde geben. Zu einem Vorteig verrühren

und zugedeckt ca. 20 Min. an einem warmen Ort gehen lassen.

2. Den Spargel waschen, trocken tupfen und die Enden abschneiden.

Die Spargelstangen in wenig kochendem Salzwasser

ca. 3 Min. garen. Abgießen und abtropfen lassen. Abgekühlte

Stangen längs in Streifen schneiden.

3. Übriges lauwarmes Spargelwasser, 1 TL Salz und 3 EL Öl zum Mehl geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 45 Min. gehen lassen.

4. Die passierten Tomaten und 1 EL Öl verrühren. Knoblauch

schälen, dazupressen und unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Mozzarella abtropfen lassen und in Scheiben schneiden.

Fischfilet waschen, trocken tupfen und schräg in dünne

Scheiben schneiden. Parmesan fein reiben.

5. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Den Teig noch einmal

durchkneten und auf einem gefetteten Backblech ausrollen. Mit

passierten Tomaten dünn bestreichen. Parmesan und Mozzarella

darauf verteilen, mit Lachs und Spargel belegen und mit Salz und

Pfeffer würzen.

6. Zum Schluss Kapern und Zitronenthymian auf der

Pizza verteilen. Pizza im heißen Ofen (Mitte) 20–25 Min. backen.