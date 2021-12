Weihnachtliche Orangen-Grapefruit-Marmelade

Die weihnachtliche Marmelade wird aus Orangen- und Grapefruit-Früchten zubereitet. Foto: Doreen Hassek/Hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Doreen Hassek/Hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn)

Berlin - Gerade im Advent ist man öfter mal zum Kaffee eingeladen. Bei Freundinnen, bei den Eltern und, und, und. Ich habe bei diesen Besuchen gerne ein kleines Mitbringsel in der Hand. Gerne auch etwas Selbstgemachtes.

Plätzchen vom alljährlichen Plätzchen-Marathon zum Beispiel oder meine leckere, selbst gemachte Orangen-Grapefruit-Marmelade. Von Orangenmarmelade habe ich irgendwie ein Kindergartentrauma. Als Kind mochte ich das sehr Bittere überhaupt nicht. Auch heute ist das eher kritisch. Obwohl ich bitter an sich gerne mag und Orangen mein absolutes Lieblingsobst sind. Also habe ich mich an diesem Rezept probiert, dass ein schönes ausgewogenes Verhältnis zwischen bitter und süß hat. Und siehe da: Nicht nur ich bin jetzt Fan von dieser köstlichen weihnachtlichen Orangen-Grapefruit Marmelade.

Zutaten:

250 g Fruchtfleisch von Orangen (ca. 9 Stk.)

250 g Fruchtfleisch von roten Grapefruits (ca. 9 Stk.)

1 TL Zimt

Saft einer Zitrone

8 Gewürznelken

250 g Gelierzucker 1:2 (für einen Teil Zucker auf zwei Teile Obst)

Zubereitung:

1. Die Orangen und die Grapefruits filetieren, 600 g davon pürieren und mit den restlichen Filets sowie Zimt, Zitronensaft, Gewürznelken und dem 2:1-Gelierzucker zum Kochen bringen.

2. Die Marmelade einige Minuten sprudelnd aufkochen lassen und sofort in saubere Gläser mit Schraubverschluss füllen, fest verschließen und auf den Kopf stellen.

3. Nach einiger Zeit die Gläser umdrehen und nicht erschrecken, wenn es «Plopp» macht. Fertig ist das kleine, leckere Geschenk in der Vorweihnachtszeit.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com

