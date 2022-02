1 min

Einfach drübersteigen: Auf Wegen auf wandernde Kröten achten

Wer in der Dämmerung durch die Straßen läuft, kann zurzeit Kröte, Frosch und Co. begegnen. Dann gilt: am besten ganz in Ruhe lassen, die Tiere sind auf dem Weg zum Laichen.

Von dpa