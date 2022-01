Frieda als Hunde- und Katzenname beliebt

Nala, Bella oder Emma sind beliebte Vornamen für Hunde. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Sulzbach - Sie klingen meist niedlich, könnten aus Comics oder Filmen stammen – Namen, die Halter ihren Katzen und Hunden in Deutschland geben. Doch mit Frieda schiebt sich ein alter deutscher Vorname neu in die Top-Ten der beliebten Haustiernamen. Das ergibt eine Auswertung des Tasso-Haustierregisters für alle dort im Jahr 2021 neu registrierten 411.000 Katzen und 465.000 Hunde.

Bei den Hündinnen waren der Reihe nach nur Luna - Nummer eins seit über zehn Jahren - sowie Nala, Bella und Emma beliebter als Frieda beziehungsweise Frida. Bei den Katzendamen liegt der Traditionsvorname an zehnter Stelle, auf dem Treppchen stehen hier Evergreen Luna sowie Nala und Lilly, gefolgt von Lucy und Mia.

Die Rüden unter den bei Tasso neugemeldeten Hunden heißen am häufigsten und im siebten Jahr in Folge Balu/Balou – noch vor Milo/Mailo/Milow und Charly/Charlie. Die Top-Drei-Namen bei den Katern sind Simba, Leo und Charly. Newcomer in der Liste ist Loki auf Platz acht. Tasso betreibt nach eigenen Angaben Europas größtes kostenloses Haustierregister.

Weiterhin erhöhte Nachfrage nach Hunden und Katzen

Die Corona-Krise und die damit vermehrte Zeit zu Hause sorgt laut Tasso-Sprecherin Sonja Slezacek weiterhin für eine erhöhte Nachfrage: Bei den Hunden wurden 2021 gegenüber dem Vorjahr rund 7 Prozent mehr Haustiere registriert (2020: 8 Prozent Steigerung), bei den Katzen 5 Prozent (2020: 17 Prozent).

