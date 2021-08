Katzenklo nicht direkt neben Futternapf stellen

Katzen und Menschen haben auch Dinge gemeinsam - so essen auch Stubentiger nicht gern direkt neben ihrem Klo. Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn)

München - Katzen mögen es überhaupt nicht, wenn ihre Toilette unmittelbar neben dem Futterplatz steht. Das könnte dazu führen, dass sie ihr Klo verweigern, heißt es auf der Webseite «herz-fuer-tiere.de»

Das Wohnzimmer sei allerdings auch kein geeigneter Standort. Am besten sei das Katzenklo in einem Zimmer aufgehoben, in dem nicht viel los ist, das aber dennoch immer frei zugänglich ist - etwa eine Abstellkammer, so die Katzenexperten.

Bei Mehrkatzenhaushalten gäbe es zudem eine Faustregel: x Katzen = x + 1 Katzenklos. Denn nicht alle Katzen mögen es, ihre Toilette zu teilen. Einige Katzen gingen gar nicht auf Klos, die von anderen Artgenossen benutzt wurden. Deshalb auch der Tipp: Die verschiedenen Katzenklos gehören in unterschiedliche Räume.

Dass Stubentiger richtige Gewohnheitstiere sind, beweisen sie auch bei Katzenstreu. Sobald sie sich an ein bestimmtes Streu gewöhnt haben, kann es bei einem Wechsel zu Problemen kommen. Wenn der Katzenbesitzer dennoch die Sorte wechseln will, sollte er in kleinen Schritten vorgehen. Am besten ist es dann, nach und nach immer mehr neue Streu unter die alte zu mischen. So kann sich die Katze an die veränderte Konsistenz gewöhnen.

