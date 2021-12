Tieren nichts vom Weihnachtsfestmahl abgeben

Treuherziger Blick: Trotzdem sollten Sie Ihrem kleinen Liebling keine Weihnachtsnaschereien geben. Es sei denn, es ist Hundefutter. Foto: Rainer Jensen/dpa/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Rainer Jensen/dpa/dpa-tmn)

Düsseldorf - Für uns Menschen gehören Stollen, Lebkuchen und Gänsebraten an Weihnachten dazu. Für Hunde sieht das anders aus, auch wenn sie noch so herzergreifend betteln. Dass Schokolade tabu ist, wissen viele, doch auch Nüsse oder Früchte können Hunden und auch Katzen gefährlich werden, sagt der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH).

Vor allem Macadamianüsse sind für Hunde gesundheitsschädlich. So kann eine Nuss pro Kilogramm Körpergewicht zu Vergiftungserscheinungen führen. Südfrüchte sind wegen ihres Säuregehalts ebenfalls nicht gut für Hund und Katze, ebenso Weintrauben und Rosinen, die zu schweren Nierenschäden führen können.

Beim Weihnachtsbraten liegt das Problem in den Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Bärlauch oder anderen Laucharten. Auch Gewürze wie Pfeffer oder Chili vertragen die Vierbeiner nicht. Knochen aus dem Braten können die Speiseröhre der Tiere verletzen. Und auch mit Alkohol tut man Tieren nichts Gutes. Vor allem bei einem kleinen Hund oder einer Katze kann es schnell eine Alkoholvergiftung geben.

Was aber tun, wenn der Liebling unbemerkt etwas vom Tisch stibitzt hat? Am besten notiert man sich schon vor den Feiertagen die Tiernotdienste in der näheren Umgebung. Anzeichen sind zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, Kurzatmigkeit, Herzrasen oder wenn die Tiere schwanken oder Krämpfe bekommen. Dann ist sofort der Tierarzt gefragt.

