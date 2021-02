Was Hunde alles nicht leiden können

Dem Hund auf dem Kopf herum tätscheln, kommt bei dem Vierbeiner nicht so gut an. Auch Umarmen verursacht Stress. Dann fühlt er sich in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)