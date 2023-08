Beige in der Modewelt: Das bunte Comeback des Farbklassikers

Vor allem in den vergangenen Jahren ist die kontroverse Farbe aber in der Gunst der Modewelt gestiegen - und in sozialen Medien sogar zum Trend geworden: Selbst ernannte „Vanilla Girls“ zeigen sich von Kopf bis Fuß in hellen, neutralen Tönen - inspiriert etwa vom Minimalismus und der Auseinandersetzung mit der Natur und ihrer Farbpalette.