CDs, T-Shirts Gläser: Musik-Boxen als Weihnachtsgeschenk

Socken sind bei Einfallslosigkeit das Weihnachtsgeschenk schlechthin. In Sarah Connors (42) Box zum Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ fehlen sie nicht. Wer das deftige Essen an Heiligabend gerne mit einem Schnaps runterspült, wird sich zudem über zwei Schnapsgläser in der Box freuen. Mit der Aufschrift „Shots of Patron“ sind sie eine Referenz zu einem gleichnamigen Lied vom Album.