Damit im Regen nichts verläuft: So hält das Festival-Make-up

Übrigens: Wasserfeste Produkte entfernt man am Ende eines langen Festivaltags am besten mit einem Reinigungsprodukt auf Ölbasis, „weil das löst den Schmutz viel stärker“, so Maldinger. Letztendlich könne man das Make-up aber während des Festivals auch einfach mal drauf lassen „und am nächsten Tag noch mal drüber schminken, wenn es dauerhaft regnet.“