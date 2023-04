Der ganz besondere Duft: Parfüms wie aus dem 17. Jahrhundert

Er hat seine Stammkunden - vor allem in Europa - nicht zuletzt auch wegen seiner ganz eigenen Duft-Philosophie, um die herum er sein kleines Duftreich bisher aufbaute: In seinen Parfüms sind keine synthetischen Duftstoffe enthalten, sagt er. Er orientiere sich bislang an der Tradition der traditionellen Parfümeurkunst des 17. Jahrhunderts. „Damals gab es einfach keine synthetischen Stoffe“, sagt er.