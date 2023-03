„Double-Denim“ feiert ein Trend-Comeback

Und obwohl Denim-on-Denim eher ein Retro-Trend ist, hat er in diesem Frühjahr auch neue Facetten. Maria Hans sieht diese etwa im wilden Mix unterschiedlicher Waschungen. „Das heißt, man hat vielleicht oben ein hellblaues Hemd und unten eine dunkelblaue Hose.“ Eine Spielart des Jeans-on-Jeans-Looks, die in früheren Hochphasen eher wenig populär war. „Da mussten die Jeansfarben genau zusammenpassen“, so Hans. „Das ist mehr oder weniger weg.“