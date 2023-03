Faszination 80er: Sehnsucht nach der „heilen Welt“?

Trends haben etwas mit Spaß zu tun. Sie wiederholen nicht einfach Geschichte. „Es ist in erster Linie eine ironische Anleihe“, sagt Wenzel. So folgt Sängerin Pink dem an die 1980er Jahre angelehnten Retro-Wave-Trend, weil sie die Zeit in guter Erinnerung hat: „Die 80er haben so viel Spaß gemacht, so einfach ist das“, sagte sie kürzlich bei der Vorstellung ihres neuen Albums. „Alles war gerade so ernst in der Welt.“ Pink wollte ein bisschen Spaß haben und tanzen.