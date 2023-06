Flüssig bis cremig: So finden Sie die passende Wimperntusche

Wünscht man sich besonders lang aussehende Wimpern, kann man zudem mit Bürstchen in Erdnuss- oder Sanduhr-Form arbeiten, die an den Enden dicker als in der Mitte sind. Die Mascara wird damit vor allem an den inneren und äußeren Wimpern aufgetragen. Sollen die Wimpern mehr Schwung bekommen, eignen sich halbmondförmige Bürstchen. Bei eher dünnen Wimpernhärchen sind Bürstchen aus Gummi eine gute Wahl. Sie verklumpen „Haut.de“ zufolge weniger - und sorgen für einen voluminöseren Wimpernfächer.