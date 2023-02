Frauenmode: Das ist im Frühjahr und Sommer angesagt

Ein weiterer sommerlicher Trend: 3D-Blüten. Auf den Schauen waren die auffälligen Stoffblüten bei so manchem Show-Stopper-Outfit zu sehen, also an den extravaganten Stücken und den Abendkleidern. Doch sie funktionieren auch im Alltag. „Ein simples und günstiges Hack, um ein Outfit ein bisschen zu modernisieren“, seien große Blütenbroschen, so Madeline Dangmann. Man könne sie an jedes beliebige Outfit anbringen - und so den floralen Trend einfach mitmachen.