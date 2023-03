Hobby-Trend „Happy Day“ soll Krise etwas entgegensetzen

Als zweites Hauptthema werden bei der Dortmunder Messe nachhaltige Techniken in den Vordergrund gestellt. Ein Beispiel: Mit Furoshiki - Tüchern, die vor allem in Japan genutzt werden - ließen sich Geschenke einknoten, erklärt Kaiser. Geschenkpapier kann man sich so sparen, das Tuch kann wiederverwendet werden. Außerdem sind Techniken wie das Färben mit Naturfarben, Kräutern oder Blüten im Trend.