Mailänder Fashion Week: Das zeigten Prada und Etro

Die Wurzeln von Etro liegen in Stoffen und Drucken, allen voran das Paisley. Diese Tradition griff Marco De Vincenzo, der Kreativdirektor des italienischen Labels, auf und übertrug sie auf präzise Schnitte und Silhouetten. So zeigte er am Mittwochabend unter anderem bauschige Kleider zu grobem Strick oder androgyne Hosen und Westen in Kombination mit Seidenblusen. Fransen am Saum von dicken Poloshirts und Schals sowie Decken, die um leichte Kleider gewickelt sind, symbolisieren Gemütlichkeit.