Roter Nagellack: Testsieger halten bis zu fünf Tage lang

Den Platz des Testsiegers teilen sich der teuerste Nagellack im Test, der Nagellack „Dior Vernis“ in der Farbe „Rouge 999“ für 15,50 Euro pro 5 Milliliter, und der deutlich günstigere Nagellack von „Essie“ in der Farbe „60 Really Red“ für 3,70 Euro pro 5 Milliliter. „Die mit ihnen lackierten Nägel halten bis zu fünf Tage Arbeit, Haushalt und Sport aus“, so die Tester. Insgesamt lautete ihr Urteil: Siebenmal „gut“, zwölfmal „befriedigend“, ein Nagellack bekommt die Note „ausreichend“.