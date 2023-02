Schmucke Accessoires für Frühling und Sommer

Dazu kommen schmückende Anhänger mit Meeresmotiven. Und mit Tierfiguren oder anderen Motiven aus der Natur wie Blumen, so der BV Schmuck + Uhren in seinen Trendinformationen. „Nach der Durststrecke in Sachen Reisen und Genießen drücken sich die angestauten Sehnsüchte im Schmuck in Form von Symbolen aus“, heißt es dort. Auch Friedenstauben, Sonne, Mond und Sterne „und weitere Bilder, die den übergreifenden Gedanken der Freiheit in sich tragen“, erfreuten sich großer Beliebtheit.