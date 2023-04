So finden Sie passende Haarstylinghelfer für Ihre Frisur

Pomade: Das klingt nach Nostalgie, nach Elvis oder Marlon Brando. Aber Pomade passt auch zu modernen Looks. „Pomaden sind Produkte für einen feuchten, strähnigen Look, der re-modellierbar sein soll“, so Sascha Rohn. Also optimal beispielsweise für Frisuren mit einem akkuraten Seitenscheitel oder für strenge Pferdeschwänze, um die Haare am Kopf zu fixieren.