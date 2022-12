Stiftung Warentest: Die meisten Haartrockner sind gut

Berlin (dpa/tmn) - . Gute Nachrichten für alle, die ihre Mähne föhnen müssen: Die Stiftung Warentest hat bei der Bewertung des Stylings nur gute Noten an 14 Haartrockner vergeben - und das trotz großer Preisunterschiede. So liegt das günstigste Gerät für nur wenig über 20 Euro in diesem Bewertungspunkt direkt hinter dem teuersten für über 400 Euro.