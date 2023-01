Vom Sportlerdress zum Luxusobjekt: die Jogginghose

Aktuell sei das das Kleidungsstück in den 1970ern geworden, heißt es im Kostüm- und Modelexikon. „Da waren die Hosen aus diesem schrecklichen Nylon, unangenehm zu tragen“, sagt Karner und lacht. „Aber sehr pflegeleicht. Man musste sie quasi nur einmal ausspülen und auswringen - fertig.“ In den 1980ern sei die Jogginghose zur Hochform aufgelaufen, als Fitness ein großes Ding gewesen sei und entsprechende Clubs eröffnet hätten, so die Modehistorikerin.