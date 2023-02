Woran man nachhaltige Kosmetik erkennt

Ein zusätzlicher Tipp der „Öko-Test“-Chefredakteurin: zu Duschgelen und Shampoos in fester Form greifen. In den Untersuchungen von „Öko-Test“ zeige sich nämlich, dass selbst in den festen Produkten konventioneller Marken oftmals keine kritischen Inhaltsstoffe zu finden sind, sie also mit Naturkosmetika durchaus mithalten können.