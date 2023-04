Am Nabel der neuen Autowelt: Highlights der Auto Shanghai

Nio stellt sich immer breiter auf: Nachdem die Chinesen ET7 und EL7 bei uns bereits am Start haben und jetzt der ET5 folgt, haben sie in Shanghai mit dem ES6 den vierten möglichen Kandidaten für den EU-Import enthüllt: Keine fünf Meter lang und eine halbe Generation weiter als der Rest der Familie, soll er in China noch in diesem Sommer in den Handel kommen. Bei uns könnte er dann zum Jahresende in der gehobenen Mittelklasse der Elektriker antreten.